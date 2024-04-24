Байден намерен возобновить поставки оружия Киеву уже на текущей неделе

Вашингтон может возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе. Об этом сообщил президент США Джо Байден после одобрения Конгрессом пакета законопроектов об оказании помощи зарубежным союзникам.

"Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только документ попадёт завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на текущей неделе", — говорится в заявлении политика, опубликованном Белым домом.