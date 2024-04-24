Байден намерен возобновить поставки оружия Киеву уже на текущей неделе
Вашингтон может возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе. Об этом сообщил президент США Джо Байден после одобрения Конгрессом пакета законопроектов об оказании помощи зарубежным союзникам.
"Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только документ попадёт завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на текущей неделе", — говорится в заявлении политика, опубликованном Белым домом.
По словам американского лидера, положение ВСУ на фронте вынуждает Штаты принимать неотложные меры. Кроме того, в помощи нуждаются Израиль и многочисленные пострадавшие от конфликтов в секторе Газа, Судане и на Гаити.
Напомним, новый пакет военной помощи станет одним из крупнейших, направленных Штатами Украине. По словам главы комитета по разведке верхней палаты Конгресса США Марка Уорнера, в случае подписания инициативы Байденом поставки оружия на Украину возобновятся в ближайшие недели. В первую очередь в арсенале ВСУ будут восполнены запасы ракет большой дальности ATACMS.
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