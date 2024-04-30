Илон Маск разбогател ещё на $37 млрд благодаря одному шагу

Американский миллиардер, основатель Space X, Tesla и владелец X Илон Маск за последнюю неделю апреля разбогател ещё на $37,3 млрд и поставил собственный рекорд. Это стало его крупнейшим еженедельным доходом с марта 2022 года, пишет Bloomberg.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, бизнесмен находится на третьем месте по величине своего богатства ($202 млрд), вплотную подступив к основателю Amazon Джеффу Безосу ($203 млрд), который расположился на второй строчке. Богатейшим человеком в мире остаётся глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно ($217 млрд).

Рейтинг Fobres Real Time Billionaires немного отличается. По его оценке, Маск занимает второе место по размеру состояния ($205 млрд), у Арно — $210 млрд, у Безоса — $199 млрд.