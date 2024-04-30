США отразили атаку на американские военные корабли в Красном море

Военные США сбили беспилотный летательный аппарат хуситов при попытке атаковать ракетный крейсер и эсминец американского военно-морского флота в Красном море. Об этом говорится в публикации Центрального командования американских ВС (CENTCOM) в социальной сети X.

"Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море", — сказано в сообщении.

В центральном командовании также добавили, что хуситы произвели пуски трёх противокорабельных баллистических ракет и трёх БПЛА по греческому кораблю Cyclades, двигавшемуся под мальтийским флагом. Ни он, ни американские суда не получили повреждений, среди членов экипажа никто не ранен, утверждают в CENTCOM.