Маск назвал вопрос освобождения Одессы Россией последним в украинском конфликте 30 апреля, 07:22 Илон Маск. Обложка © ТАСС / ЕРА

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в украинском конфликте остался один принципиально важный вопрос, который касается освобождения российскими войсками Одессы. Об этом он написал в соцсети Х.

"Возьмёт ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос. Россия точно не успокоится, пока не будут освобождены все закреплённые в российской Конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская)", — говорится в тексте.

Маск опубликовал свой пост в ответ на статью издания Zero Hedge, где приводились высказывания главкома ВСУ Александра Сырского, признавшегося в том, что украинская армия терпит неудачи по всей линии фронта.

Напомним, Сырский написал в своём телеграм-канале, что российские военные успешно атакуют, добившись существенного тактического перевеса в расстановке сил. Главком назвал самыми сложными направлениями для украинских военных Покровское и Кураховское. По его словам, ВСУ отступили на данных участках на "новые рубежи западнее Бердычей, Семёновки и Новомихайловки".

Авторы Татьяна Миссуми