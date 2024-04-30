Уральский школьник спас трёхлетнего мальчика, которого унесло течением реки на сотни метров Школьник спас трёхлетнего мальчика, упавшего в реку в Североуральске 30 апреля, 08:15 Сергей Баландин. Обложка © Telegram / Типичный Североуральск

В Североуральске трёхлетний мальчик упал в реку во время прогулки с сестрой, на крики о помощи прибежал подросток, который смог вытащить из воды ребёнка. Об этом сообщает МЧС Свердловской области.

"Сестра и её младший брат гуляли вблизи реки Вагран, и мальчик упал в реку. На крики о помощи отозвался неравнодушный подросток. Он позвонил в экстренные службы, прыгнул в воду, достал ребёнка из воды и передал сотрудникам медицинской службы", — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что помощь прибывших спасателей не потребовалась. Местные СМИ разыскали героя. Им оказался ученик школы № 1 Сергей Баландин. Очевидцы ЧП рассказали, что в этом месте течение у реки довольно сильное и малыша отнесло на сотню метров вниз.

"Я шёл до церкви. Вижу: несколько девочек подбегают ко мне. Просят, чтобы я что-то вытащил. Я сначала не понял, но вижу: что-то красное плывёт. Они кричат: "Ребёнок, ребёнок, спаси, пожалуйста!" Ну я сразу же побежал", — поделился Сергей с порталом е1.ru.

Подросток не стал медлить и сразу нырнул в воду. Он доплыл до утопающего и на себе отбуксировал его до берега. Вытащив ребёнка из реки, Сергей перевернул его на живот и слегка потряс, так как малыш успел наглотаться воды. В результате пострадавший отделался только переохлаждением. Сергей признался, что и сам успел замёрзнуть в реке. Семья спасённого мальчика и спасатели поблагодарили юного героя.

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Авторы Татьяна Миссуми