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30 апреля, 08:21

Во Франции ужаснулись переброске необученных солдат ВСУ на смертоносный участок фронта

LCI: ВСУ направили неопытные отряды теробороны сдерживать ВС РФ под Авдеевкой

Украинская армия вынуждена отправлять в бой сколоченные наспех из бывших отрядов территориальной обороны подразделения ради попытки предотвратить прорыв Армии России на Авдеевском направлении. Такое заявление сделал французский военный аналитик Ульрих Буна в разговоре с телеканалом LCI.

"Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь [на Авдеевском направлении], — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта <…> просто так, чтобы попытаться заполнить брешь", рассказал эксперт.

Бун подчеркнул, что использование таких неподготовленных подразделений указывает на острый дефицит бойцов в войсках Украины. Другая серьёзная проблема Киева — слабые фортификации, которые не могут выстоять под российскими ударами. По мнению аналитика, ВС РФ могут значительно развить свой успех в Донбассе. Он напомнил, что Армия России приступила к освобождению Часова Яра и продвинулась на километры к западу от Авдеевки, а также на других участках. По мнению эксперта, это может быть признаком начала весеннего наступления РФ.

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В немецкой прессе тоже отмечают плачевное положение украинских ВС, одним из наглядных тому подтверждений стал отход 115-й механизированной бригады армии Незалежной из Очеретина в Донецкой Народной Республике. И хотя Киев не стал официально комментировать сдачу этих рубежей, похоже, что на Банковой уже приступили к поиску виноватых. А ещё многое говорит в пользу того, что украинские военнослужащие оставили свои позиции в районе Очеретина заранее и без боя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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