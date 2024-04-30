Во Франции ужаснулись переброске необученных солдат ВСУ на смертоносный участок фронта

Украинская армия вынуждена отправлять в бой сколоченные наспех из бывших отрядов территориальной обороны подразделения ради попытки предотвратить прорыв Армии России на Авдеевском направлении. Такое заявление сделал французский военный аналитик Ульрих Буна в разговоре с телеканалом LCI.

"Нужно отметить, что среди подразделений, которые отправили, чтобы заполнить образовавшуюся брешь [на Авдеевском направлении], — бывшие силы территориальной обороны. Отправили 100-ю механизированную бригаду, у которой нет боевого опыта <…> просто так, чтобы попытаться заполнить брешь", — рассказал эксперт.

Бун подчеркнул, что использование таких неподготовленных подразделений указывает на острый дефицит бойцов в войсках Украины. Другая серьёзная проблема Киева — слабые фортификации, которые не могут выстоять под российскими ударами. По мнению аналитика, ВС РФ могут значительно развить свой успех в Донбассе. Он напомнил, что Армия России приступила к освобождению Часова Яра и продвинулась на километры к западу от Авдеевки, а также на других участках. По мнению эксперта, это может быть признаком начала весеннего наступления РФ.