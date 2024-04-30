Воздушная разведка показала бегущих из посёлка Керамик бойцов ВСУ и брошенных раненых Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покидают посёлок Керамик под Авдеевкой 30 апреля, 08:25 ВСУ оставляют позиции под Авдеевкой. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие в панике оставляют свои позиции в посёлке Керамик вблизи Авдеевки, не заботясь даже о судьбе раненых товарищей. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Воздушная разведка показала, что в Керамике у противника настоящая паника. Многие пытаются бежать с позиций. Раненых бросают, даже не пытаются эвакуировать, вытащить", — поделился он.

По его словам, украинская армия покидает посёлок небольшими группами, боясь попасть под огонь российских артиллеристов.

Ранее издание Japan Times со ссылкой на бойцов ВСУ написало, что украинские военнослужащие получили приказ от своего командования остановить строительство оборонной линии вблизи Авдеевки, что связано со стремительным наступлением российских войск. Солдаты ВСУ заподозрили, что им придётся вновь отступать.

Авторы Татьяна Миссуми