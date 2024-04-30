Тысячи диких гусей устроили привал в бухте под Магаданом по пути в родные края 30 апреля, 08:46 Дикие гуси приземлились отдохнуть по пути из тёплых краёв на север. Видео © Telegram / Сергей Носов Live

В Магаданской области тысячи диких гусей устроили себе привал на льду одной из бухт, возвращаясь из тёплых краёв на север. Удивительными кадрами поделился в телеграм-канале губернатор региона Сергей Носов.

Дикие гуси приземлились отдохнуть по пути из тёплых краёв на север. Видео © Telegram / Сергей Носов Live

"Тысячи гусей приземлились отдохнуть на льду бухты Нагаева с видом на наш парк "Маяк". Подождав улучшения погоды и набравшись сил, птицы продолжили свой перелёт", — отметил чиновник.

Жители Магаданской области давно привыкли, что их регион стал перевалочным пунктом для пернатых, которые весной возвращаются на свои обжитые места. Некоторые птицы осядут в низовьях Колымы, другие двинутся дальше — на Чукотку. Орнитологи рассказали, что через Магадан проходят миграционные пути свыше 200 видов перелётных птиц.

Ранее московские таможенники обнаружили клетки с сотнями попугаев во время проверки авиагруза из Киргизии. Среди особей оказались 19 редких птиц, находящихся на грани исчезновения. Получателем груза оказался столичный зоолог, который пытался незаконно заполучить себе пернатых.

Авторы Татьяна Миссуми