Тысячи диких гусей устроили привал в бухте под Магаданом по пути в родные края
Дикие гуси приземлились отдохнуть по пути из тёплых краёв на север. Видео © Telegram / Сергей Носов Live
В Магаданской области тысячи диких гусей устроили себе привал на льду одной из бухт, возвращаясь из тёплых краёв на север. Удивительными кадрами поделился в телеграм-канале губернатор региона Сергей Носов.
Дикие гуси приземлились отдохнуть по пути из тёплых краёв на север. Видео © Telegram / Сергей Носов Live
"Тысячи гусей приземлились отдохнуть на льду бухты Нагаева с видом на наш парк "Маяк". Подождав улучшения погоды и набравшись сил, птицы продолжили свой перелёт", — отметил чиновник.
Жители Магаданской области давно привыкли, что их регион стал перевалочным пунктом для пернатых, которые весной возвращаются на свои обжитые места. Некоторые птицы осядут в низовьях Колымы, другие двинутся дальше — на Чукотку. Орнитологи рассказали, что через Магадан проходят миграционные пути свыше 200 видов перелётных птиц.
Ранее московские таможенники обнаружили клетки с сотнями попугаев во время проверки авиагруза из Киргизии. Среди особей оказались 19 редких птиц, находящихся на грани исчезновения. Получателем груза оказался столичный зоолог, который пытался незаконно заполучить себе пернатых.