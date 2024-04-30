Хоккеист Андрей Миронов ушёл из московского "Динамо" 30 апреля, 09:46 Андрей Миронов. Обложка © Telegram / ХК Динамо Москва

Капитан и защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Андрей Миронов не стал продлевать контракт и покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых, поблагодарив спортсмена за годы плодотворного сотрудничества.

"Мы благодарим Андрея Миронова за всё, что он делал для "Динамо" и болельщиков. Сегодня в этой длинной и невероятной истории ставится точка. Хоккеист принял решение отклонить контрактное предложение бело-голубых и бросить себе новый вызов в карьере", — говорится в тексте.

В руководстве клуба напомнили, что за 12 лет Миронов вырос из молодого игрока до капитана, став рекордсменом по числу проведённых за "Динамо" матчей. Хоккеист забил 43 шайбы в играх за клуб и сделал 130 успешных голевых передач. Клуб не стал раскрывать дальнейшие карьерные планы Миронова.

Ранее сообщалось, что нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забросил три шайбы в матче плей-офф НХЛ с "Виннипег Джетс". Четвёртая встреча клубов в серии завершилась со счётом 5:1.

Авторы Татьяна Миссуми