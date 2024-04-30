"Не надо, папа!": Жуткое видео вскрыло страшную правду о жизни 6 детей в приёмной семье под Тамбовом
Бастрыкин взял под контроль проверку из-за избиения приёмных детей в Рассказове
Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему отчёт о ходе проверки по факту жестокого обращения в отношении шестерых детей, переданных в приёмную семью из Рассказовского округа Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в своём телеграм-канале.
"В социальной сети сообщается о нарушении прав детей, переданных на воспитание в приёмную семью из Рассказовского округа, в том числе о фактах нанесения им побоев. Также сообщается о бездействии органов опеки. По данному факту следственными органами СК России по Тамбовской области проводится процессуальная проверка", — обратило внимание ведомство.
Дети из Рассказовского округа Тамбовской области, которых избивали приёмные родители. Фото © t.me / chp_tmb
На появившихся в местном телеграм-канале кадрах видны дети, у которых на теле множество синяков и царапин. Одна из дочерей предстала вся в крови. На видео попал и голос отца, который бьёт одного из сыновей с криками "Я твою дурь буду выбивать". В ответ ребёнок плачет и умоляет: "Не надо, папа, пожалуйста".
По данным СУ СК по региону, правоохранители забрали у жестоких опекунов 6 приёмных детей возрастом от 10 до 17 лет. Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления по Тамбовской области Чапанову отчитаться о ходе проверки и выясненных деталях.
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