В НАТО сомневаются, что Россия проявит открытую агрессию в отношении альянса

Аналитики НАТО по планированию пришли к выводу, что открытое вторжение Российской Федерации в одну из соседствующих с ней стран альянса в обозримом будущем маловероятно. Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.

"Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", — указано в статье.

Как утверждает газета, альянс опасается того, что Российская Федерация якобы может намеренно разжечь внутренний конфликт в одной из стран – участниц блока по соседству. Кроме того, в НАТО по-разному смотрят на то, откуда исходит наибольшая опасность для стран военного союза.

Большинство склоняется к тому, что главные угрозы представляют терроризм и Россия. В то же время в Турции и ещё нескольких государствах блока с выходом к Средиземному морю куда больше переживают из-за конфликтов в регионе, нелегальной миграции и рисков террористического характера, нежели из-за Российской Федерации.