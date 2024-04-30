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Регион
30 апреля, 10:25

В НАТО сомневаются, что Россия проявит открытую агрессию в отношении альянса

WSJ: В НАТО назвали маловероятной возможность вторжения России в их страны

Аналитики НАТО по планированию пришли к выводу, что открытое вторжение Российской Федерации в одну из соседствующих с ней стран альянса в обозримом будущем маловероятно. Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.

"Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем", указано в статье.

Как утверждает газета, альянс опасается того, что Российская Федерация якобы может намеренно разжечь внутренний конфликт в одной из стран – участниц блока по соседству. Кроме того, в НАТО по-разному смотрят на то, откуда исходит наибольшая опасность для стран военного союза.

Большинство склоняется к тому, что главные угрозы представляют терроризм и Россия. В то же время в Турции и ещё нескольких государствах блока с выходом к Средиземному морю куда больше переживают из-за конфликтов в регионе, нелегальной миграции и рисков террористического характера, нежели из-за Российской Федерации.

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Ранее военный эксперт рассказал Life.ru, какова роль военнослужащих вступившей в НАТО Финляндии в зоне СВО. По его словам, бойцы финских ВС не только готовят украинских диверсантов к операциям на российской территории, но и изучают боевой опыт и тактику армии РФ, чтобы применить эти знания против нашей страны при возникновении открытого конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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