Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю спустя полгода

Тайконавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь на спускаемой капсуле приземлилась на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Во время космической миссии они проводили на орбите научные эксперименты, испытания различного полезного груза, а также монтажные и ремонтные работы в открытом космосе.