Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю спустя полгода
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю. Кадр из видео X / CGTN на русском
Экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" благополучно вернулся на Землю, пробыв на орбитальной станции КНР полгода. Трансляцию вела Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
Тайконавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь на спускаемой капсуле приземлилась на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Во время космической миссии они проводили на орбите научные эксперименты, испытания различного полезного груза, а также монтажные и ремонтные работы в открытом космосе.
Пилотируемый космический корабль КНР "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу 26 октября прошлого года. Это была 12-я космическая миссия Китая.