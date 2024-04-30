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30 апреля, 10:23

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю спустя полгода

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю. Кадр из видео X / CGTN на русском

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-17" вернулся на Землю. Кадр из видео X / CGTN на русском

Экипаж китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-17" благополучно вернулся на Землю, пробыв на орбитальной станции КНР полгода. Трансляцию вела Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Тайконавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь на спускаемой капсуле приземлилась на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Во время космической миссии они проводили на орбите научные эксперименты, испытания различного полезного груза, а также монтажные и ремонтные работы в открытом космосе.

Россиянин восхитил невероятными селфи в открытом космосе на фоне Земли
Россиянин восхитил невероятными селфи в открытом космосе на фоне Земли

Пилотируемый космический корабль КНР "Шэньчжоу-17" с тремя тайконавтами на борту стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу 26 октября прошлого года. Это была 12-я космическая миссия Китая.

Андрей Бражников
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