Назван алкогольный напиток, который повышает риск импотенции

При бесконтрольном употреблении пиво у мужчин может стать причиной проблем с эрекцией, снижения сексуальной активности и ухудшения процесса спермогенеза. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявил уролог-андролог центра репродукции и планирования семьи "Линия жизни" Вадим Брусенский.

По словам врача, в любимом многими пенном напитке содержится немало калорий, а его употребление часто вызывает повышенное чувство голода, которое в сумме с недостатком физической активности приведёт к отложению жира и появлению пресловутого пивного живота.

"Затем проблема усугубляется: жировая ткань способствует повышенной выработке лептина. Это гормон, который необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном — мужским половым гормоном", — объясняет Вадим Брусенский.

Уролог утверждает, что все эти факторы сказываются на снижении мужского либидо. Если в течение длительного времени выпивать много пива, от этого пострадает эрекция и возникнут проблемы со сперматогенезом: сперматозоиды станут менее подвижны, а их строение нарушится.

"Специалисты полагают, что 300 миллилитров пива два раза в неделю — безопасная доза для здоровья человека. Но если злоупотреблять даже этим "безопасным" количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать", — подытожил уролог.