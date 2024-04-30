Российские войска ликвидировали до 440 бойцов ВСУ прямо в местах их дислокации 30 апреля, 10:50 ВС РФ уничтожили до 440 солдат ВСУ. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинская армия потеряла более четырёхсот солдат в результате российского удара по местам дислокации противника вблизи Раздоловки, Зализнянского, Красногоровки и Клещеевки в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка ДНР", — уточнили в ведомстве.

Российскими войсками уничтожены до 440 военнослужащих, а также подбиты два танка, бронемашина, два автомобиля, 155-мм американская гаубица М198, комплекс Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Также сообщалось, что российские военнослужащие за сутки в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили ангар для легкомоторных ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, за это время средствами противовоздушной обороны удалось сбить десять украинских дронов, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Авторы Татьяна Миссуми