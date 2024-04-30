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30 апреля, 11:18

Армия России подбила ещё три украинские БМП Bradley

ВС РФ уничтожили три БМП Bradley в районе Новобахмутовки и Очеретино ДНР

Подбитая техника ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Подбитая техника ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В ходе выполнения задач специальной военной операции подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение на фронте, а также разнесли формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ вблизи Новобахмутовки и Очеретино ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семёновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи ДНР", — добавили в ведомстве.

За сутки вражеская армия лишилась до 145 военнослужащих, трёх американских БМП Bradley, двух автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и 105-мм лёгкой гаубицы М101.

Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР
Военкор Андрица показал кадры ударов по ВСУ в подконтрольных Киеву районах ДНР

Накануне ВС РФ удалось освободить населённый пункт Семёновка ДНР. В ходе выполнения боевых задач российские военные нанесли поражение сразу нескольким бригадам теробороны и иностранным наёмникам. Кроме того, ВСУ лишились до 370 солдат.

Александра Мышляева
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