Армия России подбила ещё три украинские БМП Bradley
ВС РФ уничтожили три БМП Bradley в районе Новобахмутовки и Очеретино ДНР
Подбитая техника ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В ходе выполнения задач специальной военной операции подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение на фронте, а также разнесли формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ вблизи Новобахмутовки и Очеретино ДНР. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Семёновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи ДНР", — добавили в ведомстве.
За сутки вражеская армия лишилась до 145 военнослужащих, трёх американских БМП Bradley, двух автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и 105-мм лёгкой гаубицы М101.
Накануне ВС РФ удалось освободить населённый пункт Семёновка ДНР. В ходе выполнения боевых задач российские военные нанесли поражение сразу нескольким бригадам теробороны и иностранным наёмникам. Кроме того, ВСУ лишились до 370 солдат.