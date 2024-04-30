МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Сильный ветер ожидается в московском регионе в ближайшие часы. МЧС России просит жителей и гостей столицы быть внимательными и соблюдать осторожность на улице.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 30 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с", — говорится на сайте ведомства.

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров на дорогах. А пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

С аналогичным предупреждением к москвичам обратились и в Дептрансе. Кстати, тех, кто заметил сломанный из-за сильного ветра знак или светофор, просят обращаться по номеру 3210 с мобильного телефона.