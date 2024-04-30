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30 апреля, 11:11

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Сильный ветер ожидается в московском регионе в ближайшие часы. МЧС России просит жителей и гостей столицы быть внимательными и соблюдать осторожность на улице.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 30 апреля в городе Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с", — говорится на сайте ведомства.

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров на дорогах. А пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

С аналогичным предупреждением к москвичам обратились и в Дептрансе. Кстати, тех, кто заметил сломанный из-за сильного ветра знак или светофор, просят обращаться по номеру 3210 с мобильного телефона.

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Кстати, вторник в Москве, по прогнозам синоптиков, может стать самым жарким днём на этой неделе. Сегодня, 30 апреля, в российской столице ожидается до 23 градусов тепла. При этом уже 2 мая температура снизится на 5–7 градусов. Днём в регионе ожидается +13...+18 °С. А в пятницу и субботу будет ещё холоднее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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