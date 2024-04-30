Путин поздравил Ушаковку с юбилеем и похвалил за лучшие кадры для торгового флота
Путин поздравил ГМУ имени Ушакова с 50-летием со дня образования
Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, а также студентов, выпускников и аспирантов Государственного морского университета имени адмирала Фёдора Ушакова с 50-летним юбилеем вуза. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.
"Ваш университет по праву считается одним из признанных лидеров в сфере подготовки квалифицированных специалистов для гражданского и торгового флота — будущих работников судоходных компаний, судостроителей, учёных-гидрографов. Всех их объединяет стремление связать свою жизнь с морем, стать настоящими профессионалами", — сказано в тексте поздравления от главы государства.
Российский лидер отметил, что коллективом Ушаковки, его нынешними студентами и аспирантами активно осваиваются современные цифровые технологии и инновационные образовательные платформы, с помощью которых они совершают успехи в научной деятельности и поддерживают высокую планку престижности родного вуза.
Двери ГМУ имени адмирала Фёдора Ушакова впервые открылись 1 сентября 1975 года, а изначально он создавался как Новороссийское высшее инженерное морское училище. Имя русского флотоводца он получил в декабре 2011 года.
А Московский государственный университет М.В. Ломоносова вошёл в топ-100 лучших вузов мира в разных областях науки. К примеру, столичное учебное заведение расположилось на 33-й строчке по естественным наукам, а в инженерной сфере МГУ занял 58-е место.