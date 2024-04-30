Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 12:00

Путин поздравил Ушаковку с юбилеем и похвалил за лучшие кадры для торгового флота

Путин поздравил ГМУ имени Ушакова с 50-летием со дня образования

Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, а также студентов, выпускников и аспирантов Государственного морского университета имени адмирала Фёдора Ушакова с 50-летним юбилеем вуза. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

"Ваш университет по праву считается одним из признанных лидеров в сфере подготовки квалифицированных специалистов для гражданского и торгового флота будущих работников судоходных компаний, судостроителей, учёных-гидрографов. Всех их объединяет стремление связать свою жизнь с морем, стать настоящими профессионалами", — сказано в тексте поздравления от главы государства.

Российский лидер отметил, что коллективом Ушаковки, его нынешними студентами и аспирантами активно осваиваются современные цифровые технологии и инновационные образовательные платформы, с помощью которых они совершают успехи в научной деятельности и поддерживают высокую планку престижности родного вуза.

Двери ГМУ имени адмирала Фёдора Ушакова впервые открылись 1 сентября 1975 года, а изначально он создавался как Новороссийское высшее инженерное морское училище. Имя русского флотоводца он получил в декабре 2011 года.

Путин поздравил транспортников с юбилеем БАМа и раскрыл планы по магистрали
Путин поздравил транспортников с юбилеем БАМа и раскрыл планы по магистрали

А Московский государственный университет М.В. Ломоносова вошёл в топ-100 лучших вузов мира в разных областях науки. К примеру, столичное учебное заведение расположилось на 33-й строчке по естественным наукам, а в инженерной сфере МГУ занял 58-е место.

Обложка ©

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров