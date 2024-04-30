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30 апреля, 12:15

В Красногорске мужчина изрезал ножом прохожего из-за шаурмы

В Красногорске двое мужчин устроили поединок. Камнем преткновения стала изысканная подмосковная шаурма, которую голодный прохожий попытался отнять у оппонента, нанеся ему несколько ударов ножом. Об этом сообщает SHOT.

Накануне вечером 41-летний Сергей О. из посёлка Нахабино купил в местном заведении шаурму. От гастрономического удовольствия его отвлёк неизвестный в очках, попытавшийся отнять еду. Сергей, разумеется, не собирался сдаваться и предпочёл дать отпор оголодавшему злодею. В ходе противоборства незнакомец нанёс Сергею несколько ножевых ранений, после чего поспешил отступить с места преступления.

Свидетели схватки позвонили в скорую. Пострадавший был доставлен в больницу Красногорска, где медики диагностировали у него ранения в области груди, плеча и лопатки. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, позарившегося на шаурму.

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Ранее обезумевший мужчина пытался зарезать свою бывшую жену в примерочной ТЦ. Взбешённый от своей ревности, он нанёс множественные ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей супруге, после чего поспешил скрыться с места преступления. Сейчас потерпевшая находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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