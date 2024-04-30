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30 апреля, 13:57

С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет после решения киевского суда

С наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла сняли электронный браслет после решения Печерского районного суда в Киеве о смягчении применённых к священнослужителю мер пресечения. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет. Видео © Telegram / "СПЖ — новости Православия"

"Это совершилось, когда Господь идёт на вольную страсть нас ради и нашего спасения! Я благодарю милосердного Бога, Христа Спасителя, который меня освободил от явных уз. Верю без сомнения, что и Он своим славным Воскресением дарует и мне, грешному, недостойному, прославлять его Славное Воскресение, вместе с вами быть наследником Царствия Небесного", цитирует телеграм-канал СПЖ митрополита.

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Несмотря на это неожиданное послабление ограничительных мер, не стоит забывать, что киевский режим уже долго придерживается репрессивного курса в отношении УПЦ. Ранее патриарх РПЦ Кирилл напомнил, что очевидно карательный арест другого митрополита Украинской православной церкви Арсения наглядно демонстрирует политику украинских властей и является ничем иным, как явным религиозным гонением.

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Telegram / "СПЖ — новости Православия"

Юрий Лысенко
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