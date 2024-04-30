С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет после решения киевского суда

С наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла сняли электронный браслет после решения Печерского районного суда в Киеве о смягчении применённых к священнослужителю мер пресечения. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Это совершилось, когда Господь идёт на вольную страсть нас ради и нашего спасения! Я благодарю милосердного Бога, Христа Спасителя, который меня освободил от явных уз. Верю без сомнения, что и Он своим славным Воскресением дарует и мне, грешному, недостойному, прославлять его Славное Воскресение, вместе с вами быть наследником Царствия Небесного", — цитирует телеграм-канал СПЖ митрополита.