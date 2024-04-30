С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет после решения киевского суда
С наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла сняли электронный браслет после решения Печерского районного суда в Киеве о смягчении применённых к священнослужителю мер пресечения. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет. Видео © Telegram / "СПЖ — новости Православия"
"Это совершилось, когда Господь идёт на вольную страсть нас ради и нашего спасения! Я благодарю милосердного Бога, Христа Спасителя, который меня освободил от явных уз. Верю без сомнения, что и Он своим славным Воскресением дарует и мне, грешному, недостойному, прославлять его Славное Воскресение, вместе с вами быть наследником Царствия Небесного", — цитирует телеграм-канал СПЖ митрополита.
Несмотря на это неожиданное послабление ограничительных мер, не стоит забывать, что киевский режим уже долго придерживается репрессивного курса в отношении УПЦ. Ранее патриарх РПЦ Кирилл напомнил, что очевидно карательный арест другого митрополита Украинской православной церкви Арсения наглядно демонстрирует политику украинских властей и является ничем иным, как явным религиозным гонением.
Telegram / "СПЖ — новости Православия"