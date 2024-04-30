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30 апреля, 13:31

Иркутск накрыла мощнейшая песчаная буря

Иркутск оказался во власти мощной песчаной бури. Скорость порывов шквального ветра достигает 28 метров в секунду. SHOT собрал подборку с видео, присланными в редакцию очевидцами и опубликованными в Сети местными жителями.

В Иркутске бушует песчаная буря. Видео © SHOT

Свирепствующий ветер рывками сдирает крыши с остановок для транспорта, профлисты с заборов, вихри носят по городу мусор, листву и пенопласт. У некоторых жителей Иркутска ненастье вырвало москитные сетки с балконов и выкорчевало из стен спутниковые тарелки. На дорогах почти ничего не видно, часть районов города осталась без света.

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Ранее Life.ru публиковал кадры другой песчаной бури, превратившей ливийский город Бенгази в подобие Марса. Очевидцы публиковали кадры разгула стихии, на которых видно, что небо стало красно-оранжевым. В городе нельзя было ничего разглядеть в пределах нескольких десятков метров, а скорость ветра превышала 70 километров в час.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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