Иркутск накрыла мощнейшая песчаная буря

Иркутск оказался во власти мощной песчаной бури. Скорость порывов шквального ветра достигает 28 метров в секунду. SHOT собрал подборку с видео, присланными в редакцию очевидцами и опубликованными в Сети местными жителями.

В Иркутске бушует песчаная буря. Видео © SHOT

Свирепствующий ветер рывками сдирает крыши с остановок для транспорта, профлисты с заборов, вихри носят по городу мусор, листву и пенопласт. У некоторых жителей Иркутска ненастье вырвало москитные сетки с балконов и выкорчевало из стен спутниковые тарелки. На дорогах почти ничего не видно, часть районов города осталась без света.