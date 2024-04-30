В Херсонской области задержали 60-летнюю местную жительницу, которая была активной участницей украинского националистического батальона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

"Геническим межрайонным СО СУ СК России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ). <...> По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение", — говорится в публикации.

Обвиняемая была задержана в рамках совместной операции сотрудников областного СК и регионального УФСБ РФ. Следствие выяснило, что женщина в 2015 году добровольно вступила в Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана*.

В ведомстве подчеркнули, что задержанная не только номинально числилась в рядах запрещённой организации, но и вела активную деятельность, выполняя различные задачи в интересах нацбата, которые были направлены против экономических и политических интересов россяин, а также создавали угрозу для национальной безопасности страны. Продолжается расследование всех обстоятельств её правонарушений.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании другого пособника киевского режима в Приморье. Местный житель тайно вышел на связь с подведомственной украинскому Минобороны структурой и предложил своё содействие в антироссийской деятельности. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по факту конфиденциального сотрудничества с иностранным государством.