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30 апреля, 13:35

Военкор показал видео подрыва боевых машин ВСУ на Купянском направлении

Военкор RT показал, как ВС РФ уничтожили самоходку ВСУ на Купянском направлении

Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ наносят удары по военной технике и живой силе ВСУ на Купянском направлении. Видео сожжения боевых машин противника публикует военкор RT Александр Симонов.

ВС РФ уничтожают технику ВСУ на Купянском направлении. Видео © Telegram / RT на русском

На кадрах видно, как Армия России ликвидировала самоходку ВСУ (00:09) и помешала перегруппировке украинских войск (00:22–00:31).

Ранее Российская армия разнесла ещё три БМП Bradley ВСУ американского производства. За сутки украинские Вооружённые силы потеряли в боях с российскими группировками "Центр" и "Запад" до 145 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 105-миллиметровую лёгкую гаубицу М101.

Во Франции ужаснулись переброске необученных солдат ВСУ на смертоносный участок фронта
Во Франции ужаснулись переброске необученных солдат ВСУ на смертоносный участок фронта
Обложка ©

Telegram / RT на русском

Владимир Озеров
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