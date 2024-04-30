Военкор показал видео подрыва боевых машин ВСУ на Купянском направлении

Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ наносят удары по военной технике и живой силе ВСУ на Купянском направлении. Видео сожжения боевых машин противника публикует военкор RT Александр Симонов.

На кадрах видно, как Армия России ликвидировала самоходку ВСУ (00:09) и помешала перегруппировке украинских войск (00:22–00:31).

Ранее Российская армия разнесла ещё три БМП Bradley ВСУ американского производства. За сутки украинские Вооружённые силы потеряли в боях с российскими группировками "Центр" и "Запад" до 145 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 105-миллиметровую лёгкую гаубицу М101.