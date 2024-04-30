Мужчина убил отца из-за огурцов в Нижнекамском районе Татарстана
В Нижнекамском районе Татарстана мужчина убил отца из-за огурцов. Подробности трагедии приводит Mash Iptash. По его данным, всё произошло в СНТ "Шинник".
Рафаэль попросил отца почистить огурцы, но тот стал ругаться и схватил сына за шкирку, держа в руке нож. На такой жест от родственника он рассердился и схватил ещё одно лезвие, которое лежало на столе, а дальше всё случилось как в тумане. Придя в себя, мужчина обнаружил истекающее кровью тело отца в беседке. Он попытался вызвать скорую, но что-то предпринимать было уже поздно. Рафаэля осудили на восемь лет.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красногорске двое мужчин устроили поножовщину из-за шаурмы. Всё началось с того, что прохожий попытался отнять еду у стоявшего неподалёку от киоска оппонента. Тот решил не сдаваться и дать отпор, но получил несколько ножевых ранений.
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