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30 апреля, 14:21

Узбекистанцу дали 5 лет за оскорбление Мирзиёева из-за участия в параде Победы

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на параде Победы в Москве. Фото © Офис президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на параде Победы в Москве. Фото © Офис президента Узбекистана

Наманганский городской суд Узбекистана признал виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы мужчину за оскорбление президента страны Шавката Мирзиёева за участие в параде Победы. О вердикте сообщает "Газета.uz".

27-летнего жителя города Наманган Д.Т. задержали 4 декабря 2023 года после возвращения из Ирана. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям — "Публичное оскорбление или клевета в отношении президента в Интернете" и "Незаконный выезд за рубеж". Причиной суда над ним стал комментарий под постом в соцсетях, где говорилось о планах президента Шавката Мирзиёева принять участие в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Также экспертиза признала оскорбительным сообщение фигуранта под фото узбекского лидера, совершающего паломничество.

Мужчина свою вину признал частично. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении. Помимо того, его телефон Redmi Note 11 изъяли в пользу государства.

К слову, это не первый такой приговор. Ранее 19-летнего жителя Узбекистана приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в адрес президента Шавката Мирзиёева в соцсетях.

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Андрей Бражников
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