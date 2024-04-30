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Названо 3 способа сказать "нет", если не хочешь ехать к родителям в майские

Психолог Самбурский объяснил, как отказать родителям увидеться в майские

30 апреля, 15:04
Психолог посоветовал отказывать, если не хочется приезжать к родителям в майские праздники. Обложка © freepik

Психолог посоветовал отказывать, если не хочется приезжать к родителям в майские праздники. Обложка © freepik

Родители запланировали в майские праздники туристическую поездку с детьми, а бабушка и дедушка просят приехать к ним на дачу и провести вместе время. Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский рассказал Life.ru, как корректно отказать старшему поколению и отстоять свои личные границы.

Если решение поехать в давно запланированное путешествие принято — обратной дороги нет. Поэтому важно занять твёрдую позицию и не сворачивать с пути. Твёрдость понадобится в момент, когда родственники услышат отказ. Поэтому нужно собрать всю волю в кулак и поговорить как взрослый со взрослым.

Станислав Самбурский

Психолог

Если решение поехать в давно запланированное путешествие принято — обратной дороги нет. Поэтому важно занять твёрдую позицию и не сворачивать с пути. Твёрдость понадобится в момент, когда родственники услышат отказ. Поэтому нужно собрать всю волю в кулак и поговорить как взрослый со взрослым.
Если решение поехать в давно запланированное путешествие принято — обратной дороги нет. Поэтому важно занять твёрдую позицию и не сворачивать с пути. Твёрдость понадобится в момент, когда родственники услышат отказ. Поэтому нужно собрать всю волю в кулак и поговорить как взрослый со взрослым.

Часто родители взрослых людей, сами того не ведая, влезают в жизнь детей настолько, что растаптывают их как личность и рушат их семьи. Безусловно, все мы благодарны мамам и папам за воспитание, теплоту и ласку, но надо жить настоящим, создавать свою семью, а не оставаться ребёнком после 30 лет, пояснил эксперт. Говорить "нет" — значит, выбирать себя, свою семью и интересы, подчеркнул он.

"У безотказного человека желание сохранить отношения вызывает зависимость. Тогда как у второй стороны формируется убеждение, что ей все должны", — сказал Самбурский.

Практика показывает, что соглашаться легче, чем отказывать, напомнил специалист. Отказ всегда неприятен, но без него придётся забыть о своих потребностях и удовлетворять чужие. По словам психолога, никогда нельзя идти на поводу у третьих лиц, даже если это ваши близкие. Мир не рухнет, если на первое место поставить себя и свой брак, заверил эксперт.

Неумение говорить "нет" вызывает напряжение, неудовлетворённость, ощущение, что больше себе не принадлежишь, ухудшается здоровье.

Станислав Самбурский

Психолог

Неумение говорить "нет" вызывает напряжение, неудовлетворённость, ощущение, что больше себе не принадлежишь, ухудшается здоровье.
Неумение говорить "нет" вызывает напряжение, неудовлетворённость, ощущение, что больше себе не принадлежишь, ухудшается здоровье.

По уверениям психолога, отказать можно тремя корректными способами. Первый — сказать, что обязательно приехали бы в гости, но хотите провести выходные вдвоём или с детьми. Следует в этом случае подчеркнуть, что вы очень нуждаетесь в таком отдыхе. Второй способ — предупредить, что пока не решили, куда отправитесь в майские праздники, но вряд ли приедете на дачу. Третий — предложить увидеться в другие выходные и честно сказать, что не приедете сейчас.

"Важный момент: при отказе лучше избегать слова "извини". Оно моментально ставит человека в позицию виновного", подчеркнул Самбурский.

Отстаивание границ строится на партнёрстве, добавил эксперт. Человеку, не состоящему в отношениях, отказать родителям в приезде проще, чем семейным парам. В первом случае — это решение одного человека, во втором — коллективное. Например, отказывать свекрови, не обсудив этот вопрос с мужем, будет ошибкой с тяжёлыми последствиями, предупредил специалист. Тем более что при поддержке друг друга легче говорить "нет" и выстраивать границы.

Психолог назвал причины, почему мужчина долго не делает предложение, и рассказал, как ему помочь
Психолог назвал причины, почему мужчина долго не делает предложение, и рассказал, как ему помочь

Ранее Life.ru назвал четыре способа уговорить бабушку побыть с внуками в майские праздники. Один из способов — купить ей подарок, например билет в кино или театр. Также можно надавить на жалость, напомнив бабушке, что и она была молодой и хотела иногда отдохнуть от детей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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