Названо 3 способа сказать "нет", если не хочешь ехать к родителям в майские Психолог Самбурский объяснил, как отказать родителям увидеться в майские 30 апреля, 15:04 Психолог посоветовал отказывать, если не хочется приезжать к родителям в майские праздники. Обложка © freepik

Родители запланировали в майские праздники туристическую поездку с детьми, а бабушка и дедушка просят приехать к ним на дачу и провести вместе время. Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский рассказал Life.ru, как корректно отказать старшему поколению и отстоять свои личные границы.

Если решение поехать в давно запланированное путешествие принято — обратной дороги нет. Поэтому важно занять твёрдую позицию и не сворачивать с пути. Твёрдость понадобится в момент, когда родственники услышат отказ. Поэтому нужно собрать всю волю в кулак и поговорить как взрослый со взрослым. Станислав Самбурский Психолог

Часто родители взрослых людей, сами того не ведая, влезают в жизнь детей настолько, что растаптывают их как личность и рушат их семьи. Безусловно, все мы благодарны мамам и папам за воспитание, теплоту и ласку, но надо жить настоящим, создавать свою семью, а не оставаться ребёнком после 30 лет, пояснил эксперт. Говорить "нет" — значит, выбирать себя, свою семью и интересы, подчеркнул он.

"У безотказного человека желание сохранить отношения вызывает зависимость. Тогда как у второй стороны формируется убеждение, что ей все должны", — сказал Самбурский.

Практика показывает, что соглашаться легче, чем отказывать, напомнил специалист. Отказ всегда неприятен, но без него придётся забыть о своих потребностях и удовлетворять чужие. По словам психолога, никогда нельзя идти на поводу у третьих лиц, даже если это ваши близкие. Мир не рухнет, если на первое место поставить себя и свой брак, заверил эксперт.

Неумение говорить "нет" вызывает напряжение, неудовлетворённость, ощущение, что больше себе не принадлежишь, ухудшается здоровье. Станислав Самбурский Психолог

По уверениям психолога, отказать можно тремя корректными способами. Первый — сказать, что обязательно приехали бы в гости, но хотите провести выходные вдвоём или с детьми. Следует в этом случае подчеркнуть, что вы очень нуждаетесь в таком отдыхе. Второй способ — предупредить, что пока не решили, куда отправитесь в майские праздники, но вряд ли приедете на дачу. Третий — предложить увидеться в другие выходные и честно сказать, что не приедете сейчас.

"Важный момент: при отказе лучше избегать слова "извини". Оно моментально ставит человека в позицию виновного", — подчеркнул Самбурский.

Отстаивание границ строится на партнёрстве, добавил эксперт. Человеку, не состоящему в отношениях, отказать родителям в приезде проще, чем семейным парам. В первом случае — это решение одного человека, во втором — коллективное. Например, отказывать свекрови, не обсудив этот вопрос с мужем, будет ошибкой с тяжёлыми последствиями, предупредил специалист. Тем более что при поддержке друг друга легче говорить "нет" и выстраивать границы.

Ранее Life.ru назвал четыре способа уговорить бабушку побыть с внуками в майские праздники. Один из способов — купить ей подарок, например билет в кино или театр. Также можно надавить на жалость, напомнив бабушке, что и она была молодой и хотела иногда отдохнуть от детей.