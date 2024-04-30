Во Львове двух медиков забрали в военкомат прямо по дороге в онкоцентр 30 апреля, 18:21 ВСУ хватают людей прямо на улицах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Во Львове сотрудники военкомата задержали двух медработников, которые направлялись на работу в клинику, занимающуюся онкологическими заболеваниями. В результате более сотни пациентов не смогли пройти облучение — и работа больницы остановилась. Об этом сообщает издание "Эспрессо" со ссылкой на областной военкомат.

"Двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат. — Прим. Life.ru). Проверили данные и обнаружили, что они состоят на учёте в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации", — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы задержали молодого человека в Закарпатской области, несколько часов продержали в военкомате, после чего отвезли к границе со Словакией. Пострадавший позже рассказал, что его оставили в лесу, где не ловила сотовая связь. Он попытался выйти к городу, но наткнулся на пограничников. Теперь молодого человека обвиняют в попытке незаконно сбежать за границу.

Авторы Татьяна Миссуми