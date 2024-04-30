"Это безумие!": Маск ужаснулся идее 10-летнего соглашения Украины и США Маск заявил, что соглашение между Украиной и США приведёт к бесконечной войне 30 апреля, 16:58 Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР

Если США и Украина подпишут соглашение о военном и финансовом сотрудничестве на десять лет, то это приведёт к бесконечному продолжению боевых действий. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

"Это безумие. Бесконечная война", — так отреагировал миллиардер на новость про обсуждение Киевом и Вашингтоном условий долгосрочного партнёрства.

Напомним, Владимир Зеленский в своём телеграм-канале написал, что Украина и США активно обсуждают двустороннее соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на десять лет. По его словам, документ будет включать вопросы финансовой и политической поддержки, а также совместное производство оружия.

Авторы Татьяна Миссуми