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"Это безумие!": Маск ужаснулся идее 10-летнего соглашения Украины и США

Маск заявил, что соглашение между Украиной и США приведёт к бесконечной войне

30 апреля, 16:58
Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР

Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР

Если США и Украина подпишут соглашение о военном и финансовом сотрудничестве на десять лет, то это приведёт к бесконечному продолжению боевых действий. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

"Это безумие. Бесконечная война", — так отреагировал миллиардер на новость про обсуждение Киевом и Вашингтоном условий долгосрочного партнёрства.

Ещё два пункта: Недовольный Зеленский разразился гневными упрёками в адрес НАТО
Ещё два пункта: Недовольный Зеленский разразился гневными упрёками в адрес НАТО

Напомним, Владимир Зеленский в своём телеграм-канале написал, что Украина и США активно обсуждают двустороннее соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на десять лет. По его словам, документ будет включать вопросы финансовой и политической поддержки, а также совместное производство оружия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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