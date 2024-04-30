Семак продлит контракт с "Зенитом" ещё на пять лет
Тренер "Зенита" Сергей Семак останется во главе команды до 2030 года
Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак продлит контракт с "сине-бело-голубыми" ещё на пять лет. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба со ссылкой на председателя Совета директоров петербургской команды Елену Илюхину.
"С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона", — рассказала она.
На вопрос о грядущих летних трансферах Илюхина заявила, что "Зенит" обладает финансами от продажи бразильского футболиста Малкома. Эти деньги можно пустить на усиление команды, однако каких-то конкретных планов у менеджеров "сине-бело-голубых" пока нет.
Кстати, на днях московское "Динамо" нанесло "Зениту" второе подряд поражение в чемпионате России. Единственный гол в матче был забит Константином Тюкавиным на 77-й минуте. Сейчас петербуржцы сохраняют лидерство в РПЛ, имея 50 набранных очков, однако на второй строчке расположился "Краснодар", который так же имеет в активе 50 очков.