Семак продлит контракт с "Зенитом" ещё на пять лет

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак продлит контракт с "сине-бело-голубыми" ещё на пять лет. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба со ссылкой на председателя Совета директоров петербургской команды Елену Илюхину.

"С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона", — рассказала она.

На вопрос о грядущих летних трансферах Илюхина заявила, что "Зенит" обладает финансами от продажи бразильского футболиста Малкома. Эти деньги можно пустить на усиление команды, однако каких-то конкретных планов у менеджеров "сине-бело-голубых" пока нет.