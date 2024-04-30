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30 апреля, 18:05

Более 12 тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана Руанг в Индонезии

Вулкан Руанг в Индонезии, в провинции Северный Сулавеси, вновь начал извергаться. В этот раз он выбросил столб дыма и вулканического пепла на высоту 19 километров. 12 тысяч человек уже эвакуировали с острова Тагуланданг.

Вулкан Руанг снова начал извергаться в Индонезии. Видео © X / BGatesIsaPyscho

Местные власти предупредили жителей, что на Тагуланданг может обрушиться цунами, поэтому его нужно покинуть незамедлительно. Сейчас в районе извержения объявлен максимальный, четвёртый уровень опасности.

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Ранее Life.ru писал, что молнии ударили прямо в жерло Руанга. Завораживающее явление попало в объективы камер. Кроме того, тогда зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Власти провинции Северный Сулавеси эвакуировали 800 человек близлежащих деревень.

Обложка ©

X / BGatesIsaPyscho

Александра Мышляева
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