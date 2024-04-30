Дотанцевались до ареста: Молодые люди устроили дискотеку посреди дороги в центре Москвы

Полицейские задержали молодых людей, бросивших машины посреди дороги на Малой Бронной улице в Москве и начавших танцевать вокруг них. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушители устроили дискотеку на дороге в центре Москвы. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК

"Полицейскими в сети "Интернет" выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения, совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей. Правонарушители подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток каждый", — отметила Волк.

Выяснилось, что часть автомобилей были арендованные, их уже вернули владельцу. Одну из машин, принадлежащую любителям танцев, отправили на штрафстоянку. Также задержанных обязали выплатить штрафы за нарушение ПДД общей суммой на 90 тысяч рублей.

Задержание любителей потанцевать посреди дорожной части в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк