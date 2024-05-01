Только натуральные красители: Роспотребнадзор раскрыл секреты правильного окрашивания яиц

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор опубликовал памятку о безопасном окрашивании яиц. Отступление от этих правил может обернуться отравлением и другими незавидными последствиями, сказано в инструкции.

Для придания яйцам праздничного вида лучше всего подойдут природные красители вроде овощей, фруктов и приправ, обладающих необходимым пигментом. Часто для этого используется луковая шелуха. Проверенной альтернативой являются пищевые красители, на этикетке которых есть обозначения: Е120, Е122, Е124, Е131, Е132, Е133, Е142, Е160, Е181. От остальных вариантов лучше отказаться.

"В преддверии светлого праздника Роспотребнадзор напоминает, что использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма", — гласит памятка.