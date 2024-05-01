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1 мая, 04:21

Только натуральные красители: Роспотребнадзор раскрыл секреты правильного окрашивания яиц

Роспотребнадзор: Окрашивание яиц непищевыми красителями грозит отравлением

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор опубликовал памятку о безопасном окрашивании яиц. Отступление от этих правил может обернуться отравлением и другими незавидными последствиями, сказано в инструкции.

Для придания яйцам праздничного вида лучше всего подойдут природные красители вроде овощей, фруктов и приправ, обладающих необходимым пигментом. Часто для этого используется луковая шелуха. Проверенной альтернативой являются пищевые красители, на этикетке которых есть обозначения: Е120, Е122, Е124, Е131, Е132, Е133, Е142, Е160, Е181. От остальных вариантов лучше отказаться.

"В преддверии светлого праздника Роспотребнадзор напоминает, что использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма", — гласит памятка.

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А ранее Life.ru рассказывал, сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не навредить здоровью. Особенно норму важно соблюдать людям с повышенным холестерином.

Обложка ©

АГН "Москва" / Андрей Любимов

Илья Пушкарев
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