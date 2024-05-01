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1 мая, 02:43

Киевлянин встретил полицию с катаной в руках после угроз прохожим автоматом

Киевлянин встретил полицию с катаной в руках после угроз прохожим автоматом. Обложка © Telegram / Патрульна поліція Києва

Киевлянин встретил полицию с катаной в руках после угроз прохожим автоматом. Обложка © Telegram / Патрульна поліція Києва

Патрульная полиция Киева сообщила о задержании мужчины, который угрожал прохожим огнестрельным оружием. Перед арестом неадекват схватился за самурайский меч и едва не напал на правоохранителей, отчитались силовики в Telegram.

Звонок в полицию поступил 30 апреля из Деснянского района украинской столицы. Потерпевший сообщил, что неизвестный направлял в его сторону автомат, а потом скрылся. Блюстители закона по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и наведались к нему домой.

"Дверь в квартиру открыл гражданин, который держал в руках меч и вёл себя агрессивно. Инспекторы задержали мужчину. Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей", — гласит сообщение.

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Схожий инцидент 30 апреля произошёл в Лондоне, где неадекват с самурайским мечом напал на прохожих. В результате резни ранены пятеро человек, в том числе двое полицейских.

Илья Пушкарев
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