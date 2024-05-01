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30 апреля, 23:03

С 1 мая лимит переводов без комиссии между своими счетами вырос до 30 млн руб.

С 1 мая в России вступает в силу закон, согласно которому можно будет переводить без комиссии между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц.

Переводы в пределах лимита можно осуществлять по номеру счёта через мобильные приложения или в личном кабинете на сайте банка. Кроме того, можно сделать это по номеру телефона в системе быстрых платежей, но потребуется несколько операций, так как сумма одного перевода в СБП ограничена одним миллионом рублей.

При наличии нескольких счетов в одном банке совокупный лимит для них составит 30 миллионов рублей. Кредитные организации не смогут ограничивать количество бесплатных операций между своими счетами в сутки в пределах этой суммы.

Как объяснил регулятор, новшества недействительны при переводе денежных средств в офисе банка или по номеру карты. В первом случае операция становится для организации более затратной, а во втором нельзя уверенно определить получателя. При этом клиент перед осуществлением операции в отделении должен быть проинформирован о возможности бесплатного перевода денег.

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Напомним, закон, внёсший такие изменения, был принят летом 2023 года. До этого через систему быстрых платежей без комиссии можно было отправить в другой банк сумму до 100 тысяч рублей. За всё, что свыше, взималась комиссия в 0,5% от перевода, максимум — 1500 рублей.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Лариса Сафронова
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