С 1 мая лимит переводов без комиссии между своими счетами вырос до 30 млн руб.

С 1 мая в России вступает в силу закон, согласно которому можно будет переводить без комиссии между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц.

Переводы в пределах лимита можно осуществлять по номеру счёта через мобильные приложения или в личном кабинете на сайте банка. Кроме того, можно сделать это по номеру телефона в системе быстрых платежей, но потребуется несколько операций, так как сумма одного перевода в СБП ограничена одним миллионом рублей.

При наличии нескольких счетов в одном банке совокупный лимит для них составит 30 миллионов рублей. Кредитные организации не смогут ограничивать количество бесплатных операций между своими счетами в сутки в пределах этой суммы.

Как объяснил регулятор, новшества недействительны при переводе денежных средств в офисе банка или по номеру карты. В первом случае операция становится для организации более затратной, а во втором нельзя уверенно определить получателя. При этом клиент перед осуществлением операции в отделении должен быть проинформирован о возможности бесплатного перевода денег.