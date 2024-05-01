Житель Нью-Йорка сознался в продаже России американских компонентов для БПЛА

Минюст США заявил о вскрытии незаконной схемы по закупке американских компонентов для конструирования российских военных дронов. Подсудимый в лице жителя Нью-Йорка Николая Григорьева дал признательные показания. Ему грозит пять лет лишения свободы.

"Сегодня в федеральном суде в Бруклине Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах", — говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, за время тайной деятельности подсудимый и его сообщники через зарегистрированную в Бруклине фирму приобрели для подсанкционных российских компаний 11,5 тысячи электронных компонентов на сумму более 250 тысяч долларов. Впрочем, схема была своевременно раскрыта, а все детали изъяты.