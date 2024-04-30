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30 апреля, 00:22

В США осудили экс-сотрудника Пентагона за передачу секретов "российскому агенту"

Экс-сотрудник АНБ осуждён в США за передачу данных подставному агенту России

Экс-сотрудника Агентства национальной безопасности, входящего в состав Пентагона, приговорили к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретные сведения представителю российских спецслужб, под личиной которого скрывался сотрудник ФБР. Об этом сообщил Минюст США.

В АНБ 32-летний Джаре Себастьян Далке работал с 6 июня по 1 июля 2022 года разработчиком систем информационной безопасности. Позднее в том же году он выразил готовность поделиться полученными во время работы секретными данными с "российским агентом" — фэбээровцем под прикрытием. Свою вину Далке признал.

"Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные", — информировал Минюст, добавив, что за свои услуги осуждённый просил примерно 85 тысяч долларов.

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МИД Британии вызвал посла РФ Келина из-за сообщений о "враждебной деятельности"

Ранее в Германии были задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу РФ и подготовке диверсий. Сообщалось, что они оба — русские немцы. В числе объектов, за которыми те якобы наблюдали, указаны американские военные полигоны в Баварии. На одном из них проводилось обучение солдат ВСУ на танках Abrams. После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в Берлине Сергея Нечаева.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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