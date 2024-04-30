В США осудили экс-сотрудника Пентагона за передачу секретов "российскому агенту"
Экс-сотрудник АНБ осуждён в США за передачу данных подставному агенту России
Экс-сотрудника Агентства национальной безопасности, входящего в состав Пентагона, приговорили к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретные сведения представителю российских спецслужб, под личиной которого скрывался сотрудник ФБР. Об этом сообщил Минюст США.
В АНБ 32-летний Джаре Себастьян Далке работал с 6 июня по 1 июля 2022 года разработчиком систем информационной безопасности. Позднее в том же году он выразил готовность поделиться полученными во время работы секретными данными с "российским агентом" — фэбээровцем под прикрытием. Свою вину Далке признал.
"Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные", — информировал Минюст, добавив, что за свои услуги осуждённый просил примерно 85 тысяч долларов.
Ранее в Германии были задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу РФ и подготовке диверсий. Сообщалось, что они оба — русские немцы. В числе объектов, за которыми те якобы наблюдали, указаны американские военные полигоны в Баварии. На одном из них проводилось обучение солдат ВСУ на танках Abrams. После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в Берлине Сергея Нечаева.
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