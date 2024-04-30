В США осудили экс-сотрудника Пентагона за передачу секретов "российскому агенту"

Экс-сотрудника Агентства национальной безопасности, входящего в состав Пентагона, приговорили к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретные сведения представителю российских спецслужб, под личиной которого скрывался сотрудник ФБР. Об этом сообщил Минюст США.

В АНБ 32-летний Джаре Себастьян Далке работал с 6 июня по 1 июля 2022 года разработчиком систем информационной безопасности. Позднее в том же году он выразил готовность поделиться полученными во время работы секретными данными с "российским агентом" — фэбээровцем под прикрытием. Свою вину Далке признал.

"Далке передал пять файлов, четыре из которых содержат сверхсекретные данные", — информировал Минюст, добавив, что за свои услуги осуждённый просил примерно 85 тысяч долларов.