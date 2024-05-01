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30 апреля, 23:28

Подросток без прав сбил ребёнка и протаранил ТЦ в Балашихе

Подросток без прав сбил ребёнка и протаранил ТЦ в Балашихе. Обложка © VK / Балашиха Life

Подросток без прав сбил ребёнка и протаранил ТЦ в Балашихе. Обложка © VK / Балашиха Life

Автолихач сбил пятилетнего ребёнка на пешеходном переходе в Балашихе, после чего врезался в торговый центр. За рулём отечественной легковушки находился 16-летний подросток без прав, рассказали SHOT очевидцы.

Трагедия произошла несколько часов назад на шоссе Энтузиастов. По словам свидетелей, белый ВАЗ-2109 на большой скорости совершил наезд на ребёнка, который переходил дорогу с отцом. Затем горе-водитель протаранил стеклянную витрину ТЦ. Разъярённые очевидцы едва не устроили над малолеткой самосуд, но толпу удалось разнять.

Подросток без прав сбил ребёнка и протаранил ТЦ в Балашихе. Фото © VK / Балашиха Life

Подросток без прав сбил ребёнка и протаранил ТЦ в Балашихе. Фото © VK / Балашиха Life

В настоящий момент подросток задержан. Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

В Москве девушка на электросамокате сбила ребёнка и проехала мимо
В Москве девушка на электросамокате сбила ребёнка и проехала мимо

Двумя днями ранее в Татарстане автоледи на иномарке сбила троих детей возрастом 9, 10 и 13 лет. К несчастью, малыши скончались.

Илья Пушкарев
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