Автолихач сбил пятилетнего ребёнка на пешеходном переходе в Балашихе, после чего врезался в торговый центр. За рулём отечественной легковушки находился 16-летний подросток без прав, рассказали SHOT очевидцы.

Трагедия произошла несколько часов назад на шоссе Энтузиастов. По словам свидетелей, белый ВАЗ-2109 на большой скорости совершил наезд на ребёнка, который переходил дорогу с отцом. Затем горе-водитель протаранил стеклянную витрину ТЦ. Разъярённые очевидцы едва не устроили над малолеткой самосуд, но толпу удалось разнять.

Подросток без прав сбил ребёнка и протаранил ТЦ в Балашихе. Фото © VK / Балашиха Life

В настоящий момент подросток задержан. Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи.