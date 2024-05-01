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1 мая, 05:08

В китайской провинции Гуандун из-за обрушения автомагистрали завалило 18 машин

В провинции Гуандун на юге Китая обрушился участок скоростной автомагистрали, под завалами оказались 18 автомобилей. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Это случилось в городе Мэйчжоу примерно в 2:10 среды (21:10 вторника мск). Сейчас движение на автотрассе перекрыто, продолжается разбор завалов, на месте работают спасатели и пожарные. Причины происшествия выясняются.

"В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они госпитализированы", — информировало телевидение.

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Ранее сообщалось о землетрясении, произошедшем на границе Китая, Казахстана и России. Оно произошло в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 35 километрах к северо-востоку от города Каба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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