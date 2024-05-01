В китайской провинции Гуандун из-за обрушения автомагистрали завалило 18 машин

В провинции Гуандун на юге Китая обрушился участок скоростной автомагистрали, под завалами оказались 18 автомобилей. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Это случилось в городе Мэйчжоу примерно в 2:10 среды (21:10 вторника мск). Сейчас движение на автотрассе перекрыто, продолжается разбор завалов, на месте работают спасатели и пожарные. Причины происшествия выясняются.

"В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они госпитализированы", — информировало телевидение.