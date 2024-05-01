Составы идут без остановки: На румынско-украинской границе заметили большое скопление сил

На румынско-украинской границе заметили немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Пришло сообщение из румынского города Килия-Веке, этот город находится через Дунай от города Килия в Одесской области... Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Лебедева, активисты из Одесской области заметили на границе с Румынией скопление больших сил, а через мосты в населённых пунктах Затока и Маяки по ночам почти без перерыва идут гружёные составы в сторону Украины. Кроме того, как выяснило подполье, в ангарах ныне не работающего аэропорта Измаил разместили несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулемётами. С их помощью ВСУ пытаются защитить акваторию реки Дунай от ударов российских дронов.