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1 мая, 06:01

Составы идут без остановки: На румынско-украинской границе заметили большое скопление сил

Подпольщик Лебедев: На румынско-украинской границе заметили немецкие ЗСУ Gepard

ЗСУ Gepard Бундесвера (ВС Германии). Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Marcus Brandt

ЗСУ Gepard Бундесвера (ВС Германии). Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Marcus Brandt

На румынско-украинской границе заметили немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Пришло сообщение из румынского города Килия-Веке, этот город находится через Дунай от города Килия в Одесской области... Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Лебедева, активисты из Одесской области заметили на границе с Румынией скопление больших сил, а через мосты в населённых пунктах Затока и Маяки по ночам почти без перерыва идут гружёные составы в сторону Украины. Кроме того, как выяснило подполье, в ангарах ныне не работающего аэропорта Измаил разместили несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулемётами. С их помощью ВСУ пытаются защитить акваторию реки Дунай от ударов российских дронов.

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Ранее Правительство Германии сообщило об отправке Украине нового пакета военной помощи. В него вошли техника и боеприпасы — в частности, десять боевых машин пехоты Marder, система ПВО Skynex и тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Матвей Константинов
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