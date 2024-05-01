Убийца собаки тревел-блогера под Иркутском начал запугивать семью девушки

Фермер, который расстрелял собаку тревел-блогерши Антонины Родионовой под Иркутском, теперь запугивает её семью "ворами в законе". К дому семьи пострадавшей приходят вооружённые люди и предлагают сыграть в "русскую рулетку", сообщает SHOT.

Вооружённый пистолетом Макарова мужчина наведался к семье Родионовых под Иркутском. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, сосед, убивший дворняжку, начал теперь угрожать не только Родионовой, но и её мужу, так как они рассказали о произошедшем журналистам. К семье уже наведался вооружённый пистолетом Макарова мужчина — представился "вором в законе по кличке Махох Санаев" (настоящее имя — Шалва). Он оставил паре патрон 12-го калибра после нескольких угроз. Теперь блогерша боится, что их тоже могут убить.

"Весь мир рыдал от нашей истории спасения Йоко из-под колёс машины, теперь мир плачет от жестокости и бесчеловечности. Я мечтала заработать на дом на колёсах и уехать с ней в кругосветку. Представляла, какой старенькой собакой она будет и какую жизнь мы проживём. Теперь нам начали угрожать друзья Федотова. Я боюсь за свою жизнь", — пояснила Родионова.

Вскрытие тела пса показало, что животное в тот злополучный день ничего не ело, кроме собачьего корма, поэтому о нападении на индюшек речь идти не может. Родионова написала уже второе заявление в полицию. В первый раз блогерша требовала привлечь соседа за жестокое обращение с животными, а теперь — за угрозы собственной жизни. Однако сотрудники правоохранительных органов сообщили пострадавшей, что не видят состава преступления.