Путин присвоил звания Героев Труда пяти россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении нескольким гражданам и коллективам звания Героя Труда и почётного знака "За успехи в труде". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Так, обладателями звания Героя Труда за выдающиеся трудовые заслуги и высокий профессионализм стали заведующая отделом "Национального центра зерна им П.П. Лукьяненко" Людмила Беспалова, гендиректор "Северного машиностроительного предприятия" Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка Елтуган Сыздыков, водитель АО "Разрез Тугнуйский" Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики АО "Михайловский ГОК им А.В. Варичева" Владимир Щедов.

Кроме того, глава государства наградил почётным знаком "За успехи в труде" коллективы АО "Омский завод транспортного машиностроения", АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", АО "Русполимет", АО "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" и Центрального научно-исследовательского института чёрной металлургии им. И.П. Бардина.