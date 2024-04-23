Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Семёна Ерёмина
Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора "Известий" Семёна Ерёмина, погибшего в зоне спецоперации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича посмертно", — говорится в тексте указа, подписанного главой государства.
Напомним, военкор "Известий" Семён Ерёмин погиб в зоне СВО 19 апреля. Позднее стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение журналист получил после второго сброса снаряда с беспилотника. В МИД РФ заявили, что убийство военкора Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского. А в СК РФ пообещали установить всех причастных к гибели российского журналиста.