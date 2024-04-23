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Регион

Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора Семёна Ерёмина

23 апреля, 07:37
Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком

Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора "Известий" Семёна Ерёмина, погибшего в зоне спецоперации.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича посмертно", — говорится в тексте указа, подписанного главой государства.

"Большая трагедия": В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина
"Большая трагедия": В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина

Напомним, военкор "Известий" Семён Ерёмин погиб в зоне СВО 19 апреля. Позднее стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение журналист получил после второго сброса снаряда с беспилотника. В МИД РФ заявили, что убийство военкора Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского. А в СК РФ пообещали установить всех причастных к гибели российского журналиста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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