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20 апреля, 08:36

В МИД РФ заявили, что убийство военкора Ерёмина подтверждает террористическую сущность Зеленского

В МИД РФ сочли убийство журналиста "Известий" Ерёмина кровавым преступлением

Корреспондент газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU

Корреспондент газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU

Убийство журналиста "Известий" Семёна Ерёмина является кровавым преступлением и очередным подтверждением террористической сущности режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего представителя СМИ, который выполнял профессиональный долг до последних минут своей жизни.

"Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", — указано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

В ведомстве пояснили, что именно Ерёмин предоставил документальные свидетельства того, что корреспонденты из РФ на фронте были объявлены в украинских войсках приоритетными целями для уничтожения. По словам Захаровой, убийство журналиста нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение профессионального долга.

В МИД потребовали от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения убийства военного корреспондента. Захарова указала на неприемлемость двойных стандартов в деле обеспечения прав СМИ.

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Напомним, 19 апреля стало известно о смерти военкора "Известий" Семёна Ерёмина в зоне СВО. Позднее стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса снаряда с беспилотника. Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью журналиста. По его словам, Ерёмин много работал в Донбассе, рассказывал о жизни мирных людей, а также о ходе военного конфликта.

Дарья Нарыкова
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