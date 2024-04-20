В МИД РФ заявили, что убийство военкора Ерёмина подтверждает террористическую сущность Зеленского

Убийство журналиста "Известий" Семёна Ерёмина является кровавым преступлением и очередным подтверждением террористической сущности режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего представителя СМИ, который выполнял профессиональный долг до последних минут своей жизни.

"Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", — указано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

В ведомстве пояснили, что именно Ерёмин предоставил документальные свидетельства того, что корреспонденты из РФ на фронте были объявлены в украинских войсках приоритетными целями для уничтожения. По словам Захаровой, убийство журналиста нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение профессионального долга.