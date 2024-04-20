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20 апреля, 00:40

В ООН призвали расследовать смерть военкора Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ

ООН — о гибели военкора Ерёмина: Организация против убийств журналистов

Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU

Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU

В Организации Объединённых Наций (ООН) выступают против убийств журналистов и призывают к тщательному расследованию каждого подобного случая. Как передают корреспонденты ТАСС, таким образом заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак прокомментировал гибель российского журналиста Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО при атаке украинского дрона.

"Мы против убийства журналистов. Все подобные убийства необходимо полноценно расследовать", — заявил собеседник информагентства.

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Накануне, 19 апреля, Life.ru писал о том, что в зоне проведения специальной военной операции погиб военкор "Известий" Семён Ерёмин. Позже стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса с беспилотника.

Алексей Соловьёв
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