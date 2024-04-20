В ООН призвали расследовать смерть военкора Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ

В Организации Объединённых Наций (ООН) выступают против убийств журналистов и призывают к тщательному расследованию каждого подобного случая. Как передают корреспонденты ТАСС, таким образом заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак прокомментировал гибель российского журналиста Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО при атаке украинского дрона.