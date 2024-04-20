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20 апреля, 05:19

Пушилин выразил соболезнования близким погибшего военкора Семёна Ерёмина

Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью российского военкора Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО при атаке украинского дрона. По словам Пушилина, он много работал в Донбассе, рассказывал о жизни мирных людей, о ходе военного конфликта. Семён одним из первых вместе с российскими подразделениями зашёл в Мариуполь, Волноваху, показывая жизнь на передовой и продвигаясь вперёд вместе с бойцами.

"Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семёна. Вечная память", — написал глава ДНР в своём телеграм-канале.

В ООН призвали расследовать смерть военкора Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ
В ООН призвали расследовать смерть военкора Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ

Накануне, 19 апреля, Life.ru писал о том, что в зоне проведения специальной военной операции погиб военкор "Известий" Семён Ерёмин. Позже стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса с беспилотника.

Марина Калегина
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