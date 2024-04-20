Пушилин выразил соболезнования близким погибшего военкора Семёна Ерёмина

Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью российского военкора Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО при атаке украинского дрона. По словам Пушилина, он много работал в Донбассе, рассказывал о жизни мирных людей, о ходе военного конфликта. Семён одним из первых вместе с российскими подразделениями зашёл в Мариуполь, Волноваху, показывая жизнь на передовой и продвигаясь вперёд вместе с бойцами.