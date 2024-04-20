СК РФ установит всех причастных к гибели военкора Ерёмина после атаки ВСУ
СК: Журналист "Известий" Ерёмин погиб из-за целенаправленной атаки ВСУ
Погибший журналист газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU
В Следственном комитете РФ установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семёна Ерёмина в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следователи примут все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству Ерёмина.
"Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ [вооружённых формирований Украины]. 19 апреля 2024 года вооружённые формирования Украины совершили атаку с применением БПЛА на Запорожском направлении, где в это время военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин снимал очередной репортаж. В результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ он погиб", — пояснили в ведомстве.
В ведомстве выразили глубокие соболезнования близким погибшего журналиста. В СК отметили, что Ерёмин — настоящий герой, мужественно и отважно исполнявший свой долг на благо Отечества.
Напомним, 19 апреля стало известно о смерти военкора "Известий" Семёна Ерёмина в зоне СВО. Позднее стало известно, что трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса снаряда с беспилотника. Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью журналиста. По его словам, Ерёмин много работал в Донбассе, рассказывал о жизни мирных людей, а также о ходе военного конфликта. В МИД РФ заявили, что убийство военкора Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского.