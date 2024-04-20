СК РФ установит всех причастных к гибели военкора Ерёмина после атаки ВСУ

В Следственном комитете РФ установят всех причастных к гибели журналиста "Известий" Семёна Ерёмина в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следователи примут все меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству Ерёмина.

"Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВФУ [вооружённых формирований Украины]. 19 апреля 2024 года вооружённые формирования Украины совершили атаку с применением БПЛА на Запорожском направлении, где в это время военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин снимал очередной репортаж. В результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ он погиб", — пояснили в ведомстве.