"Большая трагедия": В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина
Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина
Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора "Известий" Семёна Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ. Произошедшее он назвал большой трагедией.
"Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Ерёмина. Это большая трагедия", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Как подчеркнул представитель Кремля, украинские войска сознательно делают российских журналистов своими целями. И это лишний раз подчёркивает, насколько опасна работа сотрудников СМИ в зоне спецоперации (СВО).
Напомним, 19 апреля стало известно о смерти военкора "Известий" Семёна Ерёмина в зоне СВО. Позднее сообщалось, что трагедия произошла при атаке FPV-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса снаряда с беспилотника. Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью журналиста, а в ООН призвали расследовать смерть военкора. Тем временем глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям принять все возможные меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности причастных к убийству Ерёмина.