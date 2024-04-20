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20 апреля, 09:52

"Большая трагедия": В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина

Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком

Погибший военкор Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / Следком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора "Известий" Семёна Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ. Произошедшее он назвал большой трагедией.

"Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Ерёмина. Это большая трагедия", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

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Как подчеркнул представитель Кремля, украинские войска сознательно делают российских журналистов своими целями. И это лишний раз подчёркивает, насколько опасна работа сотрудников СМИ в зоне спецоперации (СВО).

Напомним, 19 апреля стало известно о смерти военкора "Известий" Семёна Ерёмина в зоне СВО. Позднее сообщалось, что трагедия произошла при атаке FPV-дрона, а смертельное ранение он получил после второго сброса снаряда с беспилотника. Глава ДНР Денис Пушилин принёс соболезнования в связи с гибелью журналиста, а в ООН призвали расследовать смерть военкора. Тем временем глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям принять все возможные меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности причастных к убийству Ерёмина.

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Наталья Исакова
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