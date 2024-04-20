"Большая трагедия": В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Ерёмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью военкора "Известий" Семёна Ерёмина, погибшего при атаке дрона ВСУ. Произошедшее он назвал большой трагедией.

"Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Ерёмина. Это большая трагедия", — сказал Песков в разговоре с журналистами.