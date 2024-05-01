Уфимец попытался заступиться за соседа-должника и был жестоко зарезан бандой вышибал

В Уфе мужчину зарезали из-за замечания. 34-летний Александр увидел, как группа неизвестных крушит машину его соседа, и решил вмешаться, после чего началась драка, в ходе которой уфимцу всадили нож в бедро. Как сообщает SHOT, мужчина скончался на месте от кровопотери.

В Уфе парень разбил авто должника и зарезал его соседа за замечание. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, трагедия произошла накануне. Всё началось с того, что несколько парней приехали к дому мужчины, который им задолжал. Вышибалы вызвали его на разборки, однако тот отказался выходить. Тогда толпа пошла крушить "форд" должника.

В этот момент мимо проходил сосед владельца автомобиля — 34-летний Александр. Мужчина окрикнул хулиганов и призвал остановиться. В итоге завязалась драка. На подмогу банде приехал ещё один парень, у него был нож, холодное оружие он передал другому злоумышленнику, который и пырнул Александра в бедро.

22-летний нападавший Александр. Фото © Telegram / SHOT

Личность 22-летнего нападавшего уже установлена, его также зовут Александр. При этом другие участники банды проходят по уголовному делу как свидетели. Сестра убитого подчеркнула, что брат всегда был добрым, отзывчивым и справедливым. Более десяти лет он работал на моторостроительном предприятии, играл в футбол, волейбол, планировал жениться и взять ипотеку. По её мнению, Александра можно было спасти: мужчина лежал на асфальте примерно час и истекал кровью, однако никто за это время не вызвал скорую.

Сестра Александра заявила, что он час лежал и истекал кровью, но никто не вызывал скорую. Видео © Telegram / SHOT

"Такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-е, честно. Вот эта молодёжь... Кто воспитывал? Звери? Звери такими не бывают. Даже волки, по-моему, относятся с уважением. Это ужасно. Я хочу, чтобы все виновные были наказаны по самому максимальному наказанию", — заявила женщина.