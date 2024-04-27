В Москве похоронили 24-летнего байкера, которого зарезали из-за спора о парковке

Сегодня, 27 апреля, в последний путь проводили 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва, которого зарезали из-за замечания по поводу парковки в московском Люблине. Церемония прощания с молодым человеком прошла на Новолюберецком кладбище.

В Москве похоронили байкера, которого зарезали из-за спора о парковке. Видео © Life.ru

Почтить память Кирилла Ковалёва пришли его родные, друзья и представители столичных мотосообществ. Байкера похоронили в белом гробу, а десятки людей, пришедших на траурную церемонию, принесли с собой множество цветов. Многие присутствующие не смогли сдержать слёз.