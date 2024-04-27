В Москве похоронили 24-летнего байкера, которого зарезали из-за спора о парковке
Сегодня, 27 апреля, в последний путь проводили 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва, которого зарезали из-за замечания по поводу парковки в московском Люблине. Церемония прощания с молодым человеком прошла на Новолюберецком кладбище.
В Москве похоронили байкера, которого зарезали из-за спора о парковке. Видео © Life.ru
Почтить память Кирилла Ковалёва пришли его родные, друзья и представители столичных мотосообществ. Байкера похоронили в белом гробу, а десятки людей, пришедших на траурную церемонию, принесли с собой множество цветов. Многие присутствующие не смогли сдержать слёз.
Напомним, 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе, мотоциклист скончался. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали через два дня в Ростовской области, а потом арестовали. Также арестованы его друг Нахид Гусейнов, дядя Бахтияр Аббасов и отец Низами Аббасов. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. А накануне в СИЗО отправили уже экс-инспектора ГИБДД, который за 30 тысяч рублей "помог" скрыться убийце байкера.
Кадр из видео Life.ru