Инспектора, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, уволили из МВД

Инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, уволили из Министерства внутренних дел. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Напомним, 31-летний Бовтунов остановил авто, в котором находился убийца байкера Шахин Аббасов, — он в тот момент скрывался из столицы. За рулём был его брат Исахан, у водителя не было удостоверения, поэтому он предложил инспектору взятку. Бовтунов согласился и указал счёт, на который нужно было перевести 30 тысяч рублей. Гаишника отправили в СИЗО до 18 июня.