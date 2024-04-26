Инспектора, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, уволили из МВД
Инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов. Обложка © Telegram / SHOT
Инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который "помог" скрыться убийце байкера в Москве, уволили из Министерства внутренних дел. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство", — отметили в ведомстве.
Напомним, 31-летний Бовтунов остановил авто, в котором находился убийца байкера Шахин Аббасов, — он в тот момент скрывался из столицы. За рулём был его брат Исахан, у водителя не было удостоверения, поэтому он предложил инспектору взятку. Бовтунов согласился и указал счёт, на который нужно было перевести 30 тысяч рублей. Гаишника отправили в СИЗО до 18 июня.
17 апреля в Москве 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе, мотоциклист скончался. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали через два дня в Ростовской области, а потом арестовали. Также арестованы его друг Нахид Гусейнов, дядя Бахтияр Аббасов и отец Низами Аббасов. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Таким образом, всех семерых фигурантов уголовного дела суд отправил в СИЗО минимум на два месяца.