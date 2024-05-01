Командир группы "Ахмата" 14 часов откапывал себя ножом из-под завалов
Боец "Ахмата" 14 часов откапывался из-под завала, чтобы спасти раненых товарищей
Бойцы спецназа "Ахмат". Обложка © ТАСС / Александр Река
Командир группы эвакуации чеченского спецназа "Ахмат" с позывным Кыпчак одним ножом откопал себя после атаки украинского дрона "Баба-Яга". Он рассказал, что около 14 часов пытался выбраться из-под завалов, чтобы быстрее выполнить эвакуацию раненых бойцов из своей группы. Боец уточнил, что был оглушён, истощён и всё это время находился без воды и еды.
"Моя основная задача была вытащить раненых, но из-за обстрелов товарищи не могли помочь. Пришлось откапывать себя. С собой был только нож", — приводит РИА "Новости" его слова.
Сослуживцы признались, что считают Кыпчака профессионалом своего дела и счастливчиком, поскольку только он мог выйти и зайти обратно с практически окружённых войсками противника позиций. По их словам, в частности, командир совершал вылазки за продуктами. В одну из таких вылазок ранение получил напарник, и Кыпчак около трёх километров нёс его на себе вместе с провизией.
А ранее командир аэроразведки с позывным Добрый рассказал, что украинские военные избегают контактных боёв с "Ахматом". По его словам, как только батальон 291-го полка ВС России "Ахмат-Восток" пытается наладить стрелковый бой, ВСУ убегают, тем самым позволяя территориально расширять российские земли.